Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 180 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 70, вторую - 62, три и более - 31, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 17 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 958 814. Первую дозу вакцины получили 5 409 657, вторую - 4 880 503, три и более - 3 402 566, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 088 человек.