Азербайджанские борцы завоевали еще одно "серебро" и две "бронзы" на ЧЕ

БАКУ /Trend/ - В Загребе продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Как передает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, азербайджанский борец Абубакр Абакаров (86 кг) в 1/8 финала выиграл у турецкого спортсмена Фатиха Эрдина со счетом 7:5. В 1/4 финала Абакаров уступил чемпиону Европы Даурену Куруглиеву (Греция) со счетом 0:9. В утешительной схватке он оказался сильнее латвийца Ивара Самусонокса - 8:0. Далее Абакаров выиграл у словака Бориса Макоева со счетом 7:4 и стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Другой азербайджанский борец - Осман Нурмагомедов (92 кг) вступил в борьбу с 1/4 финала и выиграл у израильтянина Филипа Файнсильвера с полным преимуществом - 10:0. Нурмагомедов одержал убедительную победу (6:0) над словаком Ермаком Кардановым в полуфинале и вышел в финал. В решающей схватке Нурмагомедов встретился с турком Фейзуллой Актюрком. Азербайджанский борец, уступив в финале со счетом 2:5, завоевал серебряную медаль.

Еще один азербайджанский борец - Георгий Мешвилдишвили (125 кг) в первом раунде оказался сильнее представителя Германии Геннадия Кудиновича. В 1/4 финала Мешвилдишвили проиграл турецкому олимпийскому чемпиону, чемпиону мира и Европы Тахе Акгюлю – 1:3. В утешительной схватке за бронзу Мешвилдишвили победил итальянца Авраама Коньедо со счетом 7:4 и стал бронзовым призером чемпионата Европы.