В Баку задержан подозреваемый в разрушении надгробий (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку задержан подозреваемый в разрушении надгробий.

Как сообщает в четверг Trend, Генеральная прокуратура и МВД Азербайджана обнародовали совместную информацию в связи с этим.

Отмечается, что по факту разрушения надгробий на кладбище, находящемся на балансе Балаханского муниципалитета Сабунчинского района столицы, в Управлении полиции Сабунчинского района было возбуждено уголовное дело по статье 245 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса АР, проводится предварительное расследование.

В результате мер, проведенных сотрудниками прокуратуры и министерства внутренних дел, были выявлены основания для подозрения в том, что Сеймур Дахылов, 1989 года рождения, проводивший ремонтные работы на кладбище, из-за того, что ему не заплатили за проделанную работу, в ночь с 16 на 17 апреля разрушил надгробия и мемориальные доски на кладбище.

Сеймур Дахылов был привлечен в качестве обвиняемого по статье 245 Уголовного кодекса.

"Предварительное расследование продолжается, уголовное дело находится на контроле Генпрокуратуры и руководства МВД. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в сообщении.