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С Азербайджаном нельзя разговаривать на языке вражды - Аллахшукур Пашазаде ответил на заявления армянского католикоса

Общество Материалы 21 апреля 2023 09:52 (UTC +04:00)
С Азербайджаном нельзя разговаривать на языке вражды - Аллахшукур Пашазаде ответил на заявления армянского католикоса

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - С Азербайджаном нельзя разговаривать на языке вражды, заявления армянского католикоса неприемлемы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам гаджи Аллахшукур Пашазаде.

"Новые призывы армянского католикоса к войне проистекают из того, что он стал жертвой политических амбиций, и неправильно то, что священнослужители вмешиваются в политику", – сказал Пашазаде.

Напомним, что католикос Гарегин II призвал армян к новой войне.

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