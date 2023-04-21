Счастлива быть участницей Кубка мира в Баку – гимнастка из Индии

БАКУ /Trend/ - Организация Кубка мира по художественной гимнастике в Баку - замечательная, счастлива быть участницей соревнований. Об этом в пятницу сказала Trend участница Кубка мира, спортсменка из Индии Анания Соман.

"Атмосфера на соревнованиях прекрасная, организация отличная. Мне нравится, что здесь все точно по расписанию, нет задержек, отклонения от графика", - отметила она.

Грация из Индии подчеркнула, что Национальная арена гимнастики произвела на нее большое впечатление.

"Арена гимнастики в Баку – большая, просторная. Первый раз, когда оказалась здесь, меня это немного взволновало. Но потом в процессе подготовки и тренировок я освоилась, привыкла и приобрела уверенность", - сказала спортсменка.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.