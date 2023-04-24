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Новые кадры с КПП Азербайджана на Лачинской дороге (ВИДЕО)

Общество Материалы 24 апреля 2023 20:32 (UTC +04:00)
Новые кадры с КПП Азербайджана на Лачинской дороге (ВИДЕО)

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БАКУ/Trend/- В соцсетях распространились новые кадры с КПП, установленного вчера Азербайджаном на границе с Арменией на Лачинской дороге, передает Trend.

Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки Трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди установлен пограничный пункт пропуска.

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