Bakcell разыгрывает билеты на Формулу-1

БАКУ/Trend/ - Компания Bakcell предоставила пользователям социальных сетей возможность выиграть билеты на Гран-при Азербайджана Формулы-1. Так, победители конкурса, объявленного на официальных страницах Bakcell в Facebook и Instagram, получат 3-дневный билет на трибуну «Bakcell», расположенную на одном из самых интересных участков трассы Гран-при Азербайджана, в районе круга Азнефть. Конкурс, который придется по душе каждому любителю скорости, продлится до 12:00 27 апреля 2023 года. Отметим, что посетив фан-зону возле трибуны «Bakcell», болельщики Формулы 1 смогут протестировать ультраскоростную сеть компании и принять участие в играх и развлекательных мероприятиях.

Bakcell является частью NEQSOL Holding.