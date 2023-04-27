Начальник Госслужбы по мобилизации и призыву проведет прием граждан в Шеки

БАКУ /Trend/ - С 10:00 26 мая 2023 года начальник Государственной службы по мобилизации и призыву Мурсал Ибрагимов проведет прием граждан из Шекинского, Габалинского, Огузского, Гахского, Загатальского и Балакенского районов в Центре Гейдара Алиева в городе Шеки, в соответствии с графиком приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти, других органов управления в городах и районах в мае 2023 года.

Гражданам, желающим записаться на прием, необходимо зарегистрироваться до 22 мая 2023 года, обратившись в районные отделы Государственной службы по мобилизации и призыву, а также посредством адреса электронной почты ([email protected]).