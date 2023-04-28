Пилот команды Ferrari прервал борьбу в гонке "Формулы 1" в Баку

БАКУ /Trend/ - В свободных заездах команд "Формулы 1" в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" сегодня возникла проблема с болидом, которым управлял Чарльз Леклер из команды Ferrari.

По информации Trend, в результате он прервал свою борьбу в гонке.

Отметим, что с сегодняшнего дня стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В первый день соревнований, которые состоятся 28-30 апреля, проходят свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.

29 апреля состоится второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования пройдут 30 апреля и определят победителей.