Обнародовано состояние здоровья пострадавших в аварии на трассе Баку-Газах

БАКУ /Trend/ - В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящей через территорию Агстафинского района, на место были привлечены медицинские бригады Станции скорой и неотложной медицинской помощи TƏBİB.

Как сообщили Trend в TƏBİB, в Агстафинскую районную центральную больницу поступили 8 пострадавших (5 мужчин и 3 женщины). Им оказали первую помощь и госпитализировали в Газахскую центральную районную больницу. Позднее в Газахскую центральную районную больницу обратился еще 1 пострадавший (мужчина).

В настоящее время пострадавшим оказываются необходимые медицинские услуги в соответствующих отделениях лечебного учреждения. Их состояние стабильное.

Отметим, что авария произошла на недавно построенном и не введенном в эксплуатацию участке автомагистрали Баку-Газах на территории Агстафинского района в результате столкновения автомобилей марок ВАЗ 2107 и Toyota. В ходе предварительного расследования стало известно, что погибли находившиеся в автомобиле марки ВАЗ 2107 жители Агстафинского района Эльшад Намазов, 1991 года рождения, Рамин Мамедов, 1994 года рождения, житель Физулинского района Гусейн Мамедгасанов, 1976 года рождения, а другие пассажиры - жители Агстафинского района - Орхан Халилов, 1999 года рождения, и Сархан Велиев, 1994 года рождения, получили травмы. Кроме того, из 6 человек, находившихся в автомобиле марки Toyota, 3 получили травмы средней и тяжелой степени тяжести, 3 - легкие телесные повреждения.