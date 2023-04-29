БАКУ /Trend/ - Соучредитель представительства Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSIAD) в турецкой провинции Ризе и MÜSIAD Azerbaijan, и бывший председатель правления организации Абдуррахман Узун назначен вице-президентом MÜSIAD на сегодняшнем общем собрании Ассоциации.

Как передает Trend, об этом сообщили TurkicWorld в MÜSIAD Azerbaijan.

Узун был представителем MUSIAD в Азербайджане в 2008-2018 годах, а с 2018 года, года создания MÜSIAD Azerbaijan, до 2021 года занимал должность председателя правления учреждения.



После сегодняшнего назначения Узун продолжит свою работу в Торговом офисе MÜSIAD и Комиссии по развитию экспорта.

Узун также является главой мебельной компании Zivella, работающей в Азербайджане и Турции, и членом Стамбульской промышленной палаты.

Отметим, что основной целью Стамбульской промышленной палаты, созданной в 1952 году, является удовлетворение текущих или будущих потребностей ее членов и турецкой промышленности посредством информационных, обучающих и консультационных услуг.