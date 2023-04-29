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Bakcell представляет самые скоростные моменты Формулы 1 (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 29 апреля 2023 22:58 (UTC +04:00)
Bakcell представляет самые скоростные моменты Формулы 1 (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В своей фан-зоне Формулы-1, организованной в районе трибуны Азнефть, Bakcell совмещает высокую скорость и развлечения. Любители скорости, посещающие стенд компании в дни гонок, могут протестировать ультра-скоростную сеть Bakcell.

Трибуна Bakcell, расположенная на кругу «Азнефть», и одноименная развлекательная зона возле трибуны вызвали огромный интерес среди гостей и стали одними из самых популярных и посещаемых уголков этого престижного спортивного соревнования.

Отметим, что Гран-при Азербайджана «Формула-1» продлится до 30 апреля.

Стенд Bakcell, объединяющий в себе скорость и развлечения, будет доступен до конца гоночного уик-енда.

Bakcell представляет самые скоростные моменты Формулы 1 (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представляет самые скоростные моменты Формулы 1 (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представляет самые скоростные моменты Формулы 1 (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представляет самые скоростные моменты Формулы 1 (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представляет самые скоростные моменты Формулы 1 (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представляет самые скоростные моменты Формулы 1 (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представляет самые скоростные моменты Формулы 1 (ФОТО/ВИДЕО)
Bakcell представляет самые скоростные моменты Формулы 1 (ФОТО/ВИДЕО)
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