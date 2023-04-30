Явка на референдуме по поправкам в Конституцию на участке в посольстве Узбекистана в Азербайджане превысила 90 процентов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Явка на референдуме по поправкам в Конституцию на участке в посольстве Узбекистана в Азербайджане превысила 90 процентов.

Как сообщили Trend в посольстве, голосование на участке завершилось.

"Граждане участвовали очень активно. С самого утра наблюдался активный поток людей. Граждане прибывали также из районов, Губинского, Сабирабадского, Хачмазского, а также из города Гянджа. Посольством были созданы все условия для граждан, чтобы реализовать свое конституционное право", - сказал источник в посольстве.

Напомним, что по последним подсчетам явка на референдуме на территории Узбекистана составила 81,39 процента.

Отметим, что поправки в Конституцию усиливают функции парламента по назначению руководителей надзорных и правоохранительных органов, а часть полномочий президента переходит к высшему законодательному органу. Кроме того, срок президентства предлагается увеличить с 5 до 7 лет.

Судей Конституционного суда предлагается избирать на десятилетний срок. Конституционный суд избирает на пятилетний срок из своего состава председателя Конституционного суда и его заместителя.

Большой пакет поправок в Основной закон направлен на дальнейшую либерализацию экономики страны.