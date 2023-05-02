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Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск ВС Азербайджана (ВИДЕО)

Общество Материалы 2 мая 2023 10:12 (UTC +04:00)
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск ВС Азербайджана (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2023 год, продолжаются тактические учения с боевой стрельбой, проводимые в подразделениях ракетно-артиллерийских войск Азербайджанской Армии.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, согласно плану, подразделения были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения.

Затем подразделения заняли огневые позиции и произвели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня, самоходных гаубиц и артиллерийских установок, с высокой точностью уничтожив цели условного противника.

Особое внимание в ходе учений уделяется совершенствованию практических навыков личного состава и повышению боеспособности подразделений.

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