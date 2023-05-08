Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Баку проходит международное мероприятие на тему "Повышение квалификации специалистов в области всемирного наследия" (ФОТО)

Общество Материалы 8 мая 2023 09:18 (UTC +04:00)
В Баку проходит международное мероприятие на тему "Повышение квалификации специалистов в области всемирного наследия" (ФОТО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит международное мероприятие на тему "Повышение квалификации специалистов в области всемирного наследия".

Как сообщает в понедельник Trend, в рамках мероприятия впервые по приглашению консультативного органа ЮНЕСКО - ICOMOS в Баку собрались эксперты, специалисты в области культурного наследия из 17 стран мира.

В мероприятии принимают участие представители Франции, Польши, Израиля, Турции, Болгарии, Словении, России, Румынии, Молдовы, Грузии, Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Египта, Омана и других стран.

В Баку проходит международное мероприятие на тему "Повышение квалификации специалистов в области всемирного наследия" (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие на тему "Повышение квалификации специалистов в области всемирного наследия" (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие на тему "Повышение квалификации специалистов в области всемирного наследия" (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие на тему "Повышение квалификации специалистов в области всемирного наследия" (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие на тему "Повышение квалификации специалистов в области всемирного наследия" (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие на тему "Повышение квалификации специалистов в области всемирного наследия" (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие на тему "Повышение квалификации специалистов в области всемирного наследия" (ФОТО)
В Баку проходит международное мероприятие на тему "Повышение квалификации специалистов в области всемирного наследия" (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости