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В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)

Общество Материалы 10 мая 2023 23:10 (UTC +04:00)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Международный музыкальный фестиваль "Харибюльбюль", проходящий в Шуше, продолжается.

Как передает Trend, следующим мероприятием в рамках фестиваля стала концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" в комплексе особняков Мехмандаровых, посвященная Великому лидеру Гейдару Алиеву.

На концерте прозвучали любимые песни общенационального лидера Гейдара Алиева.

В ходе концерта известные исполнители республики исполнили "Алагёз", "Гарагиля", "Гаранфил", "Кючяляря су сяпмищям", "Харадасан", "Гёзялим сянсян", "Тут агаджи", "Сяня дя галмаз", Шушанын даглары", "Севгили джанан", "Дюнйа сянин, дюнйа мяним", "Азярбайджан" и другие песни и танцевальные образцы.

В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)
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