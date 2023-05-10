В Шуше представлена ​​концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Международный музыкальный фестиваль "Харибюльбюль", проходящий в Шуше, продолжается.

Как передает Trend, следующим мероприятием в рамках фестиваля стала концертная программа "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – любимые песни" в комплексе особняков Мехмандаровых, посвященная Великому лидеру Гейдару Алиеву.

На концерте прозвучали любимые песни общенационального лидера Гейдара Алиева.

В ходе концерта известные исполнители республики исполнили "Алагёз", "Гарагиля", "Гаранфил", "Кючяляря су сяпмищям", "Харадасан", "Гёзялим сянсян", "Тут агаджи", "Сяня дя галмаз", Шушанын даглары", "Севгили джанан", "Дюнйа сянин, дюнйа мяним", "Азярбайджан" и другие песни и танцевальные образцы.