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В Азербайджане определены принципы ведения деятельности в космической отрасли

Общество Материалы 11 мая 2023 12:33 (UTC +04:00)
В Азербайджане определены принципы ведения деятельности в космической отрасли

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Названы принципы осуществления космической деятельности в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, данный вопрос нашел отражение в новом законопроекте "О космической деятельности", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Так, космическая деятельность осуществляется на основе таких принципов, как использование космического пространства в мирных целях; защита национальных интересов; эффективное использование космических ресурсов; безопасность космической деятельности и промышленности, снижение воздействия космического мусора на окружающую среду.

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