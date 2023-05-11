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Малайзия откажется от позиции на орбите в пользу Азербайджана

Общество Материалы 11 мая 2023 17:31 (UTC +04:00)
Малайзия откажется от позиции на орбите в пользу Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Малайзия откажется от позиции на орбите в пользу Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления "Азеркосмос" Самаддин Асадов во время обсуждения нового законопроекта "О космической деятельности" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

«Азербайджан находится на орбите на позиции 46 градусов. Правительство Малайзии подало заявку на этот меридиан еще в 90-х годах. То есть Азербайджан и Малайзия делят этот меридиан», — отметил Асадов.

По его словам, в результате благоприятного сотрудничества Малайзия решила передать этот ресурс Азербайджану. «До конца текущего года этот процесс будет завершен. После этого мы можем при желании запустить 4-6 спутников», - сказал Асадов.

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