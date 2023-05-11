МВД Азербайджана предупредило граждан о мошенничестве в связи с сайтами купли-продажи

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам касательно мошенничества в связи с сайтами купли-продажи, передает в четверг Trend.

"В последнее время участились случаи завладения мошенниками личных данных банковских карт граждан, разместивших объявления о купле-продаже на сайтах, в частности путем совершения мошенниками звонков с поддельных иностранных номеров или через приложения якобы с целью перевода денег и обещанием купить товар. Еще раз доводим до внимания граждан, что не следует предоставлять данные банковской карты посторонним лицам. В случае, если граждане столкнулись с мошенничеством, они могут обратиться в колл-центр "102" МВД, территориальный орган полиции, или на наши страницы в социальных сетях", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.