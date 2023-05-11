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Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)

Общество Материалы 11 мая 2023 16:37 (UTC +04:00)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", который проходит в Шуше уже 3-й день, также запомнился интересными выступлениями.

Как сообщает Trend, сегодня на фестивале, организованном Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, во время мероприятий, охватывающих различные пространства в городе Шуша, выступили группа "Натиг ритм", Энвер Садыгов и инструментальный ансамбль "Гайтагы".

Отметим, что в рамках фестиваля, который начался 9 мая, состоялись концертные программы, выставки и различные презентации.

Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
Последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" также запомнился интересными выступлениями (ФОТО)
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