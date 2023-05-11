Впервые в Шуше представлена опера "Натаван" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В последний день Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" равнину Джыдыр дюзю окутали звуки оперы "Натаван" Васифа Адыгезалова.

Как сообщает Trend, опера, посвященная жизни и творчеству дочери Карабахского хана, видной представительницы азербайджанской художественной мысли Хуршидбану Натаван, общественно-политическим событиям, происходившим в то время в Карабахе, впервые представлена в Шуше.

На сцене выступили артисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Дирижером был народный артист, сын автора оперы Ялчин Адигезалов.

Отметим, что в рамках фестиваля, который начался 9 мая и завершается сегодня, прошли концертные программы, выставки и различные презентации.