БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 131 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 18, вторую - 84, три и более - 26, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 3 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 963 017. Первую дозу вакцины получили 5 411 025, вторую - 4 882 686, три и более - 3 403 116, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 190 человек.