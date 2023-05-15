Состоится образовательная встреча для молодых врачей и резидентов по вопросам последипломного медицинского образования и специализации по акушерству и гинекологии в Великобритании (R)

БАКУ/Trend/ -19 мая 2023 года под девизом «История успеха от Азербайджана до Великобритании» будет проведена образовательная встреча по вопросам последипломного медицинского образования и специализации по акушерству и гинекологии в Великобритании, организованная совместно Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и Центральным Таможенным Госпиталем.

На встрече Сакина Ибрагимова, MD, врач Королевского Беркширского Госпиталя Великобритании предоставит подробную информацию о «Последипломном медицинском образовании в Великобритании: общие процедуры и правила», а Фидан Исрафил-Бейли, PhD, акушер-гинеколог Бирмингемской Женской и Детской Больницы Великобритании расскажет о «Специализации по акушерству и гинекологии в Великобритании: общие процедуры и правила», также будут даны ответы на интересующие аудиторию вопросы.

Чтобы обеспечить доступность для широкой аудитории, мероприятие будет проведено в гибридном формате. Встреча пройдет с 15:00 до 17:00 очно в актовом зале Центрального Таможенного Госпиталя, и дистанционно на платформе ZOOM. Мероприятие особенно будет интересно молодым врачам и резидентам.

На встречу приглашаются все медицинские работники, желающие узнать о последипломном медицинском образовании и специализации по акушерству и гинекологии в Великобритании!

Регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА, так как количество мест ограничено!

Ссылка для получения подробной информации: https://customshospital.az/boyuk-britaniyada-tibb-tehsili-ve-mama-ginekologiya-uzre-ixtisaslasmaya-dair-maariflendirici-gorus/#gsc.tab=0

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/tgVqGMk53i5JXSpz7