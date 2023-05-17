С нетерпением жду торжественную церемонию открытия 39-го ЧЕ по художественной гимнастике в Баку – спортсменка из Греции

БАКУ /Trend/ - Наша команда с нетерпением ждет торжественной церемонии открытия 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Об этом в среду после выступления в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку сказала Trend член юниорской команды Греции в групповых упражнениях Эйрини Крали.

"Знаем, что организаторы подготовили грандиозную церемонию открытия чемпионата Европы. С большим интересом посмотрим шоу, думаем, оно будет незабываемым", - подчеркнула она.

Грация отметила, что члены юниорской команды Греции удовлетворены своим выступлением в квалификации чемпионата Европы.

"Получили удовольствие, представляя программы, и в целом от участия в соревнованиях. Мы впервые в Баку, и можем сказать, что организация соревнований безукоризненная. Нам здесь нравится абсолютно все – условия для тренировок, оформление зала Арены гимнастики, поддержка зрителей", - добавили они.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Грации выступят в индивидуальной программе (сеньорки) и в программе групповых упражнений (юниорки и сеньорки).

В первый день чемпионата Европы выступают юниорские команды в групповых упражнениях, которые демонстрируют программы с пятью скакалками и пятью мячами.

Соревнования проходят под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются 315 граций (191 сеньорка, 124 юниорки) из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина и юниорская команда в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.