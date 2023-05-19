Присоединяйтесь к ярмарке YayLand с Xırdalan

БАКУ/Trend/ - В первых числах мая центр нашей столицы вновь стал местом притяжения жителей и гостей Баку – при поддержке фонда Nargiz открылась ярмарка Yay Land Fest.

Знаменитая Площадь Фонтанов в который раз «примерила» на себя роль гостеприимной хозяйки. Разнообразные аттракционы перемежаются с павильонами, где можно подкрепить свои силы для продолжения активных развлечений. Попав сюда, словно оказываешься в атмосфере стилизованного восточного базара, где яркие краски вовлекают в водоворот впечатлений от моря людских эмоций.

Здесь вкус привычных кулинарных предложений возводится в превосходную степень просто от того, что к нему добавляется некая «пряность» подаренного праздника.

Здесь – территория Yay Land Fest! А какой фестиваль без пива?! Особенно когда возрастной ценз позволяет?! Представители пива Xırdalan будут рады приветствовать посетителей на своём именном стенде, который легко найти, если ориентироваться на фирменную цветовую гамму, что уже много лет ассоциируется с пивным брендом номер 1 в стране.

Вот уже более двадцати лет Xırdalan представляет на рынке пивоваренной продукции великолепную линейку, отвечающую международным стандартам, что подтверждается высокими наградами, cреди которых – золотая медаль конкурса International Beer Challenge в Лондоне, одна из лидерских позиций на конкурсе International Taste Institute в Брюсселе, серебряная медаль среди брендов Carlsberg Group в категории «лагер».

Сегодня бренд Xırdalan с уверенностью продолжает традиции пивоварения, берущие своё начало во времена, когда на земле Азербайджана обосновались первые немецкие поселенцы. С конца XIX века культура создания отдельных сортов пива непрерывно развивалась, расширяя свою географию в границах одной закавказской страны.

И вот спустя более полутора сотен лет, официальный павильон бренда Xırdalan приглашает всех знатоков и ценителей пенного напитка в гости, чтобы лично убедиться в том, что современная продукция отечественных пивоваров ни на йоту не уступает зарубежным.

Симпатичный стенд-домик с гордым именем Xırdalan с момента, когда стартовал Yay Land Fest, распахнул своеобразные объятия гостеприимства, представляя до 15 июня попробовать разнообразие сортов и видов пенного напитка в «сопровождении» правильно подобранных закусок. Ведь гармоничное сочетание вкусов – дарит наилучшие впечатления с нотами хмеля, способными подчеркнуть особенность праздничного летнего настроения.