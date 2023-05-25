Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 200 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 25, вторую - 68, три и более - 105, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 2 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 964 544. Первую дозу вакцины получили 5 411 345, вторую - 4 883 541, три и более - 3 403 446, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 212 человек.