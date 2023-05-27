Расширен состав правления Азербайджанского института пищевой безопасности

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в постановление "Об утверждении устава и структуры юридического лица публичного права "Азербайджанский институт пищевой безопасности".

Как сообщает в субботу Trend, решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно изменениям, состав правления будет состоять из 5 человек - председателя правления и 4 его заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности председателем Агентства.

До сих пор состав правления состоял из 3 человек - председателя правления и двух его заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности председателем Агентства.