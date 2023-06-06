Сокращен срок отбывания наказания экс-руководителя компании "Baku Steel Company"

БАКУ /Trend/ - Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе бывшего руководителя компании "Baku Steel Company" Расима Мамедова.

Как сообщает во вторник Trend, согласно решению Бакинского апелляционного суда, озвученному на сегодняшнем заседании, срок заключения Расима Мамедова сокращен на три месяца.

Отметим, что Расиму Мамедову было предъявлено окончательное обвинение по статьям 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 193.3.2 (незаконное предпринимательство с получением дохода в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностной подлог) УК АР.

Ущерб по данному уголовному делу составил 185 миллионов манатов.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Расима Мамедова к 14 годам лишения свободы, по рассмотренному делу было конфисковано имущество на сумму 70 миллионов манатов.