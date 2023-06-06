Агентство Азербайджана обратилось к населению по поводу алкогольной продукции российского производства

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось к населению в связи с производимыми в Российской Федерации алкогольными напитками под марками "Сидр" и "Мистер Сидр", сообщает во вторник Trend.

"По информации, опубликованной в СМИ, в Ульяновской области России в результате отравления суррогатным алкоголем скончались 30 человек. В ходе расследования, проведенного компетентными органами России, установлено, что причиной отравления стало употребление алкогольного напитка марки «Мистер Сидр» производства Самары. Сообщаем, что с момента начала деятельности Агентства и до сих пор вышеназванная алкогольная продукция в Азербайджан не импортировалась. Также в ходе контрольных мероприятий не было выявлено случаев реализации данного продукта на территории страны в предыдущий период", - говорится в сообщении.

Также Агентство, обращаясь к гражданам Азербайджана и иностранным гостям, прибывшим в страну из России, отмечает, что если они в ручной клади привезли для личного потребления алкогольную продукцию с маркировкой "Сидр" и "Мистер Сидр", то должны отказаться от употребления этих напитков.