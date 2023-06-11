В Азербайджане выявлено 2 случая заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ -За последние сутки в Азербайджане зарегистрированы 2 факта заражения коронавирусеой инфекцией нового типа (COVID-19), 2 человека выздоровели после лечения.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете Министров, до настоящего времени в стране в целом зарегистрировано 831 тысяча 880 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 821 тысяча 581 человек выздоровел после лечения, 10 тысяч 280 человек скончались. Число активных больных 19 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения было сделано 651, до сегодняшнего дня в целом 7 миллионов 631 тысяча 556 тестов.