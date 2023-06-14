БАКУ /Trend/ - В Лачине введен в эксплуатацию Центр здоровья семьи модульного типа при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

Как сообщили в среду Trend в TƏBIB, центр общей площадью 299,50 кв. м. состоит из 15 комнат (кабинеты врача и медсестры, процедурно-перевязочная комната, комнаты для вакцинации и наблюдения за младенцами/детьми, для ухода за младенцами и грудного вскармливания, для контроля беременности и репродуктивного здоровья, дневного стационара на 5 коек, для стерилизации, лабораторных услуг, хозяйственная комната и кухня. Каждая из этих комнат оснащена необходимыми инструментами и лабораторно-диагностическим оборудованием в соответствии с техническими стандартами, включая ультразвуковое устройство, портативный рентген, электрокардиограф, операционный стол, стол для гинекологического осмотра и многое другое.

В Центре предусмотрена деятельность медицинского персонала для первичных хирургических вмешательств: хирурга, травматолога, семейного врача-педиатра, семейного врача-терапевта, врача-акушера-гинеколога, акушерки, медсестры, лаборанта, а также, при необходимости, возможна организация мобильных медицинских услуг.

Для оказания круглосуточной медицинской помощи TƏBİB выделил Центральной районной больнице Лачинского района две полностью оборудованные машины скорой помощи.

С 28 мая 2023 года по 2 июня 2023 года в Лачинском Центре семейного здоровья была оказана медицинская помощь 53 пациентам.

Отметим, что Лачинский центр семейного здоровья был создан распоряжением Президента Азербайджанской Республики №3587 от 16 ноября 2022 года в соответствии с "I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики". В целях выполнения задач, обозначенных в государственной программе, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию с 18 мая 2023 года на территории Лачинского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район, в структуре Лачинской центральной районной больницы, подведомственной TƏBIB, были начаты работы по созданию упомянутого центра.