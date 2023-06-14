БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 41 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 25, вторую - 5, три и более - 7, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 4 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 966 285. Первую дозу вакцины получили 5 411 766, вторую - 4 884 002, три и более - 3 404 261, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 256 человек.