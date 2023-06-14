В минздраве Азербайджана состоялась встреча с миссией Глобального фонда

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с Миссией Глобального фонда (ГФ) во главе с руководителем проектов по странам Восточной Европы и Центральной Азии ГФ Ольгой Авдеевой, сообщает в среду Trend.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Глобальным фондом: «С 2005 года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией активно участвует в содействии мероприятиям по борьбе с туберкулезом в нашей стране. В настоящее время в Азербайджане успешно реализуются проекты Глобального фонда, которые вносят большой и важный вклад в нашу борьбу с туберкулезом. В то же время регулярные встречи министерства здравоохранения с миссиями Глобального фонда придают мощный импульс укреплению сотрудничества».

В завершение Теймур Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества между министерством здравоохранения Азербайджана и Глобальным фондом.

В свою очередь глава Миссии Глобального фонда, положительно оценив работу, проделанную в Азербайджане по борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями, указала на высокие показатели нашей страны в регионе в этой сфере. Ольга Авдеева также подчеркнула, что в последнее время Глобальный фонд совместно с министерством здравоохранения Азербайджана успешно реализовал ряд важных проектов в нашей стране.

На встрече были обсуждены текущее состояние сотрудничества сторон и потенциальные возможности его развития.