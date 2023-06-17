Азербайджанская дзюдоистка заняла третье место на турнире «Большой шлем» в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Национальная сборная Азербайджана завоевала свою первую медаль на проходящем в столице Казахстана Астане турнире по дзюдо «Большой шлем».

Как сообщает Trend, дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева, выступавшая на турнире в весовой категории до 52 кг, выиграла поединок за третье место у Амбер Рихейль, представлявшей Бельгию.

Более 300 спортсменов из 42 стран принимают участие в борьбе за медали на турнире, который продлится до 18 июня.

Азербайджанские дзюдоисты выступают под руководством главного тренера команды Ричарда Траутмана, старшего тренера Мехмана Азизова, главного тренера женской команды Рашада Мамедова и старшего аналитика Заура Бабаева.