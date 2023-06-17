Инаугурация Азербайджанского Дня Арбитража в Культурном Центре Азербайджанской Республики во Франции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 июня 2023 г. в Культурном центре Азербайджанской Республики во Франции состоялась инаугурация Азербайджанского Дня Арбитража. С целью развития арбитража страны мира организовывают ежегодные международные мероприятия на тему арбитража для привлечения инвесторов, юристов и международных арбитражных институтов, отвечающих за ведение арбитражного разбирательства. Для Азербайджана такого рода проект был организован впервые. Помимо инаугурационного характера Азербайджанского Дня Арбитража, мероприятие также отличилось своим креативным подходом. Конференция был полностью посвящена культуре и международному арбитражу. Это первая в мире научная конференция, посвященная взаимосвязи между культурой и арбитражным процессом.

Азербайджанский День Арбитража является основным проектом Азербайджанской Ассоциации Арбитража, председателем которой является Кямаля Мехтиева, Профессор права во Франции и член Парижской коллегии адвокатов.

День Арбитража был иногурирован послом Азербайджанской Республики во Франции, Лейлой Абдуллаевой. В мероприятии приняли участие более 20 спикеров и 100 гостей со всего мира. Среди них известные на весь мир специалисты международного права и международного арбитража, в том числе из Швейцарии, Франции, Италии, Германии, Бельгии, Великобритании, Турции и Азербайджана.

Посол Азербайджанской Республики во Франции, Лейла Абдуллаева, отметила важность этого мероприятия для развития международного арбитража в Азербайджане как отрасли правовой науки, так и как механизма урегулирования международных коммерческих и инвестиционных споров. Посол Азербайджана во Франции, Лейла Абдуллаева, отметила историческую ключевую экономическую, культурную и геополитическую роль Азербайджана в регионе и на мировой арене. Учитывая всестороннюю уникальность Азербайджана, развитие международных механизмов для регулирования торговых и инвестиционных споров в Азербайджане откроет новые перспективы для нашей страны для того, чтобы стать центром разрешения споров в регионе и за его пределами.

Госпожа Клаудия Соломон, председатель суда при Международной торговой палате отметила важность Азербайджана для развития арбитражных институтов таких как международный суд при Международной Торговой Палате. Усилия по расширению и развитию арбитража в Азербайджане основаны на общем убеждении, что страна играет важнейшую роль в регионе. «Поддержка Международной Торговой Палаты в пользу Азербайджанской Арбитражной Ассоциации означает стратегический альянс в совместных усилиях по развитию арбитража в стране и регионе», отметила госпожа председатель суда при Международной Торговой Палате, Клаудиа Саломон.

«Я работала над проектом Азербайджанского Дня Арбитража несколько лет и я должна сказать, что успех мероприятия превзошел все мои ожидания», отметила Председатель Азербайджанской Арбитражной Ассоциации, Профессор Кямаля Мехтиева, организатор данного мероприятия. «Мне часто приходится выступать как спикер на различных международных конференциях, посвященных международному праву и международному арбитражу. Однако, столь успешные мероприятия крайне редки. Нам удалось привлечь иностранных и азербайджанских юристов, как из частного, так и из государственных отраслей, в том числе из Министерства экономики Азербайджанской Республики и компании СОКАР. Среди иностранных специалистов, своей экспертизой приехали поделиться мировые специалисты, входящие в десятку лучших мировых специалистов в отрасли арбитража, такие как Профессор Пьер Терсье из Фрибургского Университета, бывший Председатель Международного Суда при Международной Торговой Палате, господин Андрю Кларк, Генеральный директор компании Эксон Мобил, Профессор Бернар Ханотье и другие. «Я также хочу отметить, что суд при Международной Торговой Палате является самым крупным и старейшим институтом в мире. Сотрудничество между этим судом и Азербайджанской Арбитражной Ассоциацией является для нас ключевым в достижении наших целей», отметила профессор Кямаля Мехтиева.

Подробнее о мероприятии «Азербайджанский День Арбитража» можно узнать на странице Азербайджанской Арбитражной Ассоциации www.azerbaijanarbitration.org