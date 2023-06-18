Азербайджанские борцы уверенно выступают на чемпионате Европы в Албании

БАКУ /Trend/ - На чемпионате Европы U-17 в столице Албании Тиране азербайджанский борец Джафар Джафаров (45 кг) в дебютной схватке одержал уверенную победу над турецким борцом Абубакром Гуром - 16:7. Затем наш борец, одержав победу с полным преимуществом (10 :0) над армянином Арменом Папикяном, вышел в полуфинал.

Как сообщили Trend в Федерации борьбы Азербайджана, другой соперник Дж.Джафарова Павел Ильницкий из Польши смог продержаться всего 35 секунд - 10:0. В финале Дж.Джафаров сразится с грузином Мате Цинадзе.

Джамал Аббасов (60 кг) не оставил шансов французу Абдуллаху Накаеву в 1/8 финала - 11:0. Воспитанник Гянджинской школы борьбы также победил грека Флиппоса Псомаса со счетом 6:0. Дж.Аббасов досрочно победил в полуфинале турка Вахида Йылмаза (10:0) и во второй раз вышел в финал чемпионата Европы. Соперником Джамала в решающей встрече станет россиянин Акрамат Шакриев.

Исмаил Рагимли (71 кг) выиграл Арнаса Линкявичюса из Литвы со счетом 10:0.

Саид Пашаев (92 кг) не смог противостоять турку Эйюпу Четину в квалификационном этапе – 2:13. С.Пашаев получил право на участие в утешительной встрече, поскольку соперник вышел в финал. Саид Пашаев будет бороться с белорусом Алексеем Кулаковым.