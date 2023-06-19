Азербайджанские гимнасты завоевали золотые медали на турнире в Каире (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по аэробной гимнастике завоевали золотые медали на международном турнире Pharaoh's Cup в Каире (Египет), сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

Так, во взрослой возрастной категории Владимир Долматов и Медина Мустафаева, выступившие в составе смешанной пары, а также трио, в состав которого вошли Лейла Бежанова, Арзу Агаева и Хадиджа Гулиева завоевали золотые медали.

Среди "пре-юниоров" "золота" удостоено трио, в составе Дилары Гурбановой, Сары Алиханлы и Санам Казымовой.

Напомним, что ранее на этих соревнованиях Владимир Долматов завоевал "золото", а Медина Мустафаева бронзовую награду в индивидуальной программе.