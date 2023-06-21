Очень маленькое количество людей работает по трудовому договору - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане количество людей, работающих с заключением трудового договора по-прежнему невелико.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии открытия форума "Саммит человеческих ресурсов 2023".

"Несмотря на то, что в последние годы число трудовых договоров увеличилось на 30 процентов, количество занятых людей, с которыми заключили трудовые договора все ещё недостаточно велико. В ближайшие годы этому вопросу будет уделено особое внимание", - сказал он.