Прокуратура Лачинского района продолжит свою работу в новом здании в полном составе - генпрокурор

ЛАЧИН/Trend/ - Сегодня состоялось открытие здания прокуратуры Лачинского района. Считаю, что это очень важное событие в истории отечественной прокуратуры.

Об этом в Лачине сказал Trend генеральный прокурор Кямран Алиев.

Алиев отметил, что органы прокуратуры работали в Лачине и ранее, после освобождения земель от оккупации.

"Но сегодня прокуратура Лачинского района продолжит свою работу в новом здании в полном составе", - подчеркнул он.

По его словам, в Лачине действуют также и военная прокуратура.

"Тот факт, что в Лачине численность гражданского населения достаточно велика, и к тому же она растет день ото дня, для участия гражданских лиц в проведении строительных работ присутствие здесь органов прокуратуры необходимо ",- добавил генпрокурор.