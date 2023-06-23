Иностранным гражданам и лицам с ВНЖ запрещено ехать в Нахчыван авторейсом Баку-Нахчыван

БАКУ /Trend/ - Поскольку иностранные граждане и лица, имеющие вид на жительство на территории Азербайджанской Республики, в связи с текущей ситуацией не могут пересечь пограничные пропускные пункты сухопутным путем, они также не могут поехать в Нахчыван автобусным рейсом Баку-Нахчыван.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится на странице Международного автовокзального комплекса в Facebook.

В публикации отмечено, чтов соответствии с правилами, стоимость билетов, приобретенных данной категорией лиц онлайн, будет им возмещена.