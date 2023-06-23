Будет лучше, если Тарифный совет установит верхний предел цен, а не сами цены - Тахир Миркишили

БАКУ /Trend/ - Будет лучше, если Тарифный совет установит верхний предел цен, а не сами цены на лекарства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили во время обсуждения предлагаемых изменений в закон "О лекарственных средствах" на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что согласно исследованиям, цены на некоторые лекарства в стране действительно высокие.

"Среди причин - достаточно сложный процесс регистрации, отсутствие полной прозрачности экспертизы, прямое установление цен Тарифным советом и т.д. Эти вопросы были глубоко проанализированы при подготовке предлагаемых изменений в данный закон. Предлагаю, чтобы согласно закону Тарифный совет определял верхний предел цен, а не саму цену на лекарства", - отметил Миркишили.