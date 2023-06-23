Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате мира в Бельгии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты примут участие в 52-м чемпионате мира по спортивной гимнастике, который состоится 30 сентября - 8 октября в городе Антверпен (Бельгия), сообщили Trend в пятницу в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

По результатам чемпионата Европы по спортивной гимнастике, прошедшего 11-16 апреля в Анталье (Турция), члены сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике - Иван Тихонов (многоборье) и Никита Симонов (упражнения на кольцах), а также представительница сборной по женской спортивной гимнастике Назанин Теймурова (упражнения на бревне, опорный прыжок и вольные упражнения) получили право участия в чемпионате мира.