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Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате мира в Бельгии (ФОТО)

Общество Материалы 23 июня 2023 15:54 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате мира в Бельгии (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты примут участие в 52-м чемпионате мира по спортивной гимнастике, который состоится 30 сентября - 8 октября в городе Антверпен (Бельгия), сообщили Trend в пятницу в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

По результатам чемпионата Европы по спортивной гимнастике, прошедшего 11-16 апреля в Анталье (Турция), члены сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике - Иван Тихонов (многоборье) и Никита Симонов (упражнения на кольцах), а также представительница сборной по женской спортивной гимнастике Назанин Теймурова (упражнения на бревне, опорный прыжок и вольные упражнения) получили право участия в чемпионате мира.

Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате мира в Бельгии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате мира в Бельгии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате мира в Бельгии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате мира в Бельгии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате мира в Бельгии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате мира в Бельгии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате мира в Бельгии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате мира в Бельгии (ФОТО)
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