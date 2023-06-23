Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) занял третье место на III Европейских играх в Польше.

Как передает Trend, Гашим Магомедов, вступивший в борьбу с четвертьфинала, в первом бою победил Аймена Акнинени (Нидерланды) - 17:4, 13:0. Однако в четвертьфинале представитель Азербайджана уступил Адриану Висенте из Испании со счетом 11:14, 6:10. Поскольку соперник вышел в финал, Магомедов принял участие в утешительном бою и одержал победу над Дмитрием Нагаевым (Израиль) - 12:5, 19:6.

В матче за бронзу Магомедов встретился с Матиасом Ломбардиром (Италия) и выиграл бой со счетом (13:5, 22:4), пополнив копилку национальной сборной еще одной медалью.