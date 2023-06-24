БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждаются четыре новые медали

Как сообщает в cубботу Trend, данный вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

На заседании обсуждались следующие вопросы:

- Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "25-летие Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (1998-2023)" (первое чтение).

- Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "30-летие структуры, обеспечивающей безопасность Президента Азербайджанской Республики (1993-2023)" (первое чтение).

- Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие органов охраны стратегических объектов Азербайджанской Республики (1993-2023)" (первое чтение).

- Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие специальных органов связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики (1993-2023)" (первое чтение).

После обсуждения документы были вынесены на голосование и приняты.