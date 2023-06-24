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Темпы восстановительных работ в Лачине впечатляют – венгерский журналист

Общество Материалы 24 июня 2023 15:16 (UTC +04:00)
Темпы восстановительных работ в Лачине впечатляют – венгерский журналист

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Асмар Байрамова
Асмар Байрамова
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ЛАЧИН /Trend/ - Это мой первый визит в Лачин, и я впечатлен темпами восстановительных работ, проводимых здесь.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал журналистам венгерский журналист Аттила Чарнаи, который посетил Лачин в составе представителей дипкорпуса.

"Мне также посчастливилось побывать в Шуше. Очень надеюсь, что вынужденные переселенцы в ближайшее время смогут вернуться в свои дома", - сказал Чарнаи.

Он отметил, что посещал Карабах в 1992 году, за две недели до трагических событий в Ходжалы.

"Я видел множество беженцев и жертв в результате жестокого обращения армян с мирными азербайджанскими жителями, о чем сообщал венгерским и международным СМИ. Было ужасно видеть все это. Сейчас я рад, что эта история закончилась, и люди, вынужденные покинуть Карабах много лет назад, возвращаются в процветающий регион", - заключил Чарнаи.

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