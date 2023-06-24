Изменено расписание остановок пассажирского поезда Баку-Агстафа-Баку

БАКУ /Trend/ - С 3 июля 2023 года скоростной пассажирский поезд Баку-Агстафа-Баку будет останавливаться и на станции Говлар Товузского района.

Об этом Trend сообщили в субботу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что в связи с этим полностью завершено выполнение соответствующих технических заданий. Стоимость проезда по маршруту от Баку до станции Говлар в одном направлении для стандартных мест составляет 16 манатов.

С 3 июля скоростные пассажирские поезда Баку-Агстафа-Баку будут курсировать по новому графику. Так, поезд, отправляющийся ежедневно в 08:45 с Бакинского железнодорожного вокзала в Агстафу, прибудет в пункт назначения в 13:42. Поезд, отправляющийся из Агстафы в обратном направлении в 18:15, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 23:15.

Напомним, что с 18 марта 2023 года маршрут скоростного поезда Баку-Гянджа-Баку продлен до станции Агстафа.

Стоимость проезда по маршруту от Баку до Агстафы для стандартных мест составляет 17 манатов, Баку-Товуз - 16 манатов, Баку-Гянджа - 15 манатов. Билеты можно приобрести в кассах вокзалов или онлайн на официальном сайте АЖД (https://ticket.ady.az/ticket-search/).