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Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)

Общество Материалы 25 июня 2023 17:13 (UTC +04:00)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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КРАКОВ /Trend/ - Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф III Европейских игр, проходящих в Польше.

Как сообщает в воскресенье Trend, Мурад Акберов и Салех Мамедов успешно завершили соревнования группового этапа.

Оба наших спортсмена одержали две победы в группе и вышли в следующий раунд. Другие наши спортсмены - Максуд Гусейнов и Айхан Хасиев выбыли из борьбы.

Мурад Акберов встретится в плей-офф с испанцем Иньяки Браво. Соперником Салеха Мамедова на этом этапе станет польский спортсмен Петр Щепаник.

Встречи наших фехтовальщиков в следующем раунде начнутся в 16:40 по бакинскому времени.

Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований III Европейских игр (ФОТО)
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