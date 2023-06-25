Сборная Азербайджана по дзюдо стала чемпионом Европы

БАКУ /Trend/ - 25 июня азербайджанские дзюдоисты завоевали золотую медаль в смешанных командных соревнованиях чемпионата Европы среди юниоров, который проходит в португальском Одивелаше, передает Trend.

В первом матче сборная Азербайджана обыграла сборную Нидерландов со счетом 4:1, во втором - сборную Германии со счетом 4:2, а в полуфинале - сборную Италии со счетом 4:2.

Соперницей нашей сборной в финальном матче была сборная Франции. Наши спортсмены завоевали золотые медали и Кубок соревнований, обыграв сборную Франции со счетом 4:3.

Сборная Азербайджана также завоевала 9 наград, в том числе 6 золотых и 3 бронзовые медали в личном зачете, и в медальном зачете заняла первое место среди юношей и четвертое среди девушек.