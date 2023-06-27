За последний год сотрудничество между Азербайджаном и ЮНЕСКО было крайне активным - Фарид Гайыбов

БАКУ /Trend/ - За последний год сотрудничество между Азербайджаном и ЮНЕСКО было крайне активным.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, выступая на церемонии закрытия многостороннего форума, прошедшего 26-27 июня в рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII).

"Эта конференция является отправной точкой для более чем 50 совместных мероприятий с ЮНЕСКО. Это прекрасный стимул для вдохновения наших партнеров, журналистов и заинтересованных сторон. Вместе мы сможем продвигаться вперед и достигать успехов," - подчеркнул Гайыбов.

Он отметил, что за последний год Азербайджан проявил высокую активность во взаимодействии с ЮНЕСКО и настало время переходить к реализации мер по усилению спортивной сферы.

Напомним, что 26-29 июня в Баку проходит VII Международная конференция министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII), на которой участвуют представители более чем 150 стран.