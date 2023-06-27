Азербайджанский боксер одержал вторую победу на III Европейских играх (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боксер Мухаммад Абдуллаев (+92 кг) провел свой очередной бой на III Европейских играх в Польше, передает Trend.

Призер чемпионата мира встретился в четвертьфинале с грузинским спортсменом Николозом Бегадзе. Абдуллаев завершил встречу победой и прошел в следующий этап. В четвертьфинале азербайджанский боксер встретится с греком Стилианосом Пулиасом. Встреча состоится 28 июня.

Напомним, что азербайджанский спортсмен в первом матче победил представителя Турции Угура Айдемира.

Сегодня на ринг выйдут еще два боксера. Анаханым Исмайлова (50 кг) встретится с Ритой де Пиньо Соареш (Португалия), а Мехсети Хамзаева-Агамалиева (57 кг) сразится с Татевик Хачатрян (Армения).