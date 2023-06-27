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Азербайджанский боксер одержал вторую победу на III Европейских играх (ФОТО)

Общество Материалы 27 июня 2023 19:24 (UTC +04:00)
Азербайджанский боксер одержал вторую победу на III Европейских играх (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боксер Мухаммад Абдуллаев (+92 кг) провел свой очередной бой на III Европейских играх в Польше, передает Trend.

Призер чемпионата мира встретился в четвертьфинале с грузинским спортсменом Николозом Бегадзе. Абдуллаев завершил встречу победой и прошел в следующий этап. В четвертьфинале азербайджанский боксер встретится с греком Стилианосом Пулиасом. Встреча состоится 28 июня.

Напомним, что азербайджанский спортсмен в первом матче победил представителя Турции Угура Айдемира.

Сегодня на ринг выйдут еще два боксера. Анаханым Исмайлова (50 кг) встретится с Ритой де Пиньо Соареш (Португалия), а Мехсети Хамзаева-Агамалиева (57 кг) сразится с Татевик Хачатрян (Армения).

Азербайджанский боксер одержал вторую победу на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал вторую победу на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал вторую победу на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал вторую победу на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал вторую победу на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер одержал вторую победу на III Европейских играх (ФОТО)
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